Rocchetta Nervina, accusa malore sulla strada per i laghetti. Mobilitazione di soccorsi per un uomo

Rocchetta Nervina. Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio a Rocchetta Nervina, per un uomo anziano che si è sentito male mentre camminava sulla strada per raggiungere i laghetti. I sintomi che presentava l’anziano, difficoltà respirare e vomito, avevano fatto temere che fosse stato colto da un infarto. Per questo il personale sanitario del 118 aveva richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo pronto a raggiungere il malcapitato nella zona impervia dell’alta val Nervia.

L’uomo però si è poi ripreso, riuscendo a raggiungere i soccorritori. Sembra che gli sia stata diagnosticata una congestione.

L’elisoccorso è stato così annullato. L’anziano verrà portato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza.