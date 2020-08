Riva Ligure. Si è schiantato contro la portiera di un camioncino della nettezza urbana ed è caduto a terra: è quanto accaduto a un ciclista intorno alle 6,15 sull’Aurelia, nei pressi del cimitero, a Riva Ligure.

Mentre il ciclista, dopo l’urto con il mezzo è caduto a terra, la sua bici ha finito la corsa contro uno scooter in sella al quale viaggiava un agente della vigilanza privata “Sts” che, rimasto illeso, si è subito preoccupato di soccorrere il ciclista, che fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni, insieme agli operatori ecologici.

Foto 4 di 4