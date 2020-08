Riva Ligure. Un pubblico numeroso ha partecipato ieri sera al quarto appuntamento della rassegna “Sale in Zucca”, che ha avuto come protagonista Gianni Farinetti e il suo ultimo libro “Doppio silenzio”.

L’autore è stato introdotto da Renata Barberis, che attraverso alcune brevi letture del libro e accompagnamenti musicali di Marisa Fagnani ha accompagnato il pubblico a scoprire le magie e il fascino del racconto ambientato a Palermo.

Al termine una piccola folla di fan dell’autore piemontese si è messa ordinatamente in coda per un saluto ed una dedica.

«La rassegna vuole essere una vetrina culturale aperta a tutti e, grazie alle proposte letterarie, crediamo sarà in grado anche quest’anno di stimolare l’attenzione e l’interesse dei residenti e dei turisti – spiega il consigliere Fabrizio Bianchi – è una iniziativa per noi di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo».

La rassegna “Sale in Zucca”, giunta alla sesta edizione, con la direzione artistica di Claudio Porchia, propone incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale ed è un appuntamento fisso del calendario estivo del comune di Riva Ligure, che può fregiarsi del prestigioso riconoscimento di “Città che legge”.

La manifestazione prosegue con il seguente calendario:

• giovedì 20 agosto: “D’indaco il mare” di Marzia Taruffi con Marino Magliani

• giovedì 27 agosto: “Lingua della terra” di Giacomo Revelli

Per partecipare agli incontri a ingresso libero fino a esaurimento dei posti anche se non è obbligatoria è consigliabile la prenotazione scrivendo una mail a sem.rivaligure@gmail.com oppure direttamente presso il SEM Spazio Espositivo Multimediale di via Nino Bixio 15 a Riva Ligure. La prenotazione garantisce il posto in piazza ed evita gli assembramenti all’ingresso.