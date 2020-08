Rinnovato il consiglio direttivo del Marathon Club Imperia, William Stua presidente

Imperia. Rinnovato per altri 4 anni dal 2020 al 2024 il consiglio direttivo del Marathon Club Imperia.

Due i nuovi consiglieri che faranno parte del nuovo consiglio direttivo, Massimo Martorelli e Patrizio Pontoriero, atleti del Marathon: «Ci fa molto piacere averli con noi per la sempre dimostrata disponibilità nel suggerire e rendersi disponibili nelle manifestazioni da noi organizzate, un punto di forza nuovo per consolidare e organizzare sempre al meglio la nostra attività sportiva e di solidarietà nei confronti di tante associazioni».

Pertanto il consiglio ora è cosi composto:

Presidente: William Stua

Vive presidente: Massimo Martorelli

Segretario: Mario Montanino

Consigliere: Piero Barla

Consigliere: Stefano Gilli

Consigliere: Paola Griseri

Consigliere: Ermanno Vidali

Consigliere: Patrizio Pontoriero

Il nuovo consiglio si è messo subito al lavoro per organizzare al meglio la 16° edizione di Imperia a tappe bellissima ed interessante manifestazione volta a far conoscere, da tante persone che partecipano da fuori regione, il nostro suggestivo entroterra, i nostri prodotti, e con l’ultima tappa il nostro litorale passando sul molo San Lazzaro del nostro imponente Porto Turistico.

Le tre tappe si svolgeranno come segue:

La prima tappa venerdì 28 agosto: Ritrovo a Lingueglietta alle 17 e partenza alle 18 che per circa 7 km. Ci porterà all’arrivo sulla piazza di Cipressa attraverso le colline con una vista spettacolare molto suggestiva.

La seconda tappa sabato 29 agosto: ritrovo al santuario di Pantasina alle 9 e partenza alle 10 verso Vasia, si prosegue con la salita di circa 4 km. Verso il Monte Acquarone per poi scendere all’arrivo al laghetto di Lucinasco. Questa tappa è rimasta la classicissima della Imperia a tappe, dove nessuno la vuole cambiare per il percorso molto bello e soprattutto molto tecnico.

La terza tappa domenica 30 agosto: ritrovo alle 8,30 in Calata Anselmi con partenza alle 9.30 della 10km. Tutta a bordo mare attraverso il Molo San Lazzaro e il parco Urbano per complessivi due giri da 5 km.

«Il tutto si svolgerà tenendo conto delle direttive per contrastare il Covid-19, con misurazione della temperatura prima della partenza, mascherina per tutti, dispenser per le mani, consegna del rifornimento a fine gara distanziati e con sacchetti chiusi per ognuno. Eventuali borse per il cambio saranno forniti dei sacchetti da chiudere con numero proprio per il ritiro a fine gara direttamente dall’atleta in modo che le borse non vengano a contatto con le altre.

Invitiamo tutti ad un comportamento responsabile anche per aiutare l’organizzazione a rendere più semplice e sicuramente più bello questo evento nonostante la ristrettezza che ci impone il momento. Non bisogna fermarsi, ma remare insieme per continuare a fare questo bellissimo sport che è la corsa, amata in tutto il mondo. Ringraziamo tutti per la collaborazione che ci darete e tutti i nostri sponsor che nonostante questi momenti difficili anche per le loro attività, continuano a sostenerci e a credere in noi».