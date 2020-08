Rilancio dell’entroterra, domani il candidato alle regionali Luigi Sappa a Monesi e Pieve di Teco

Monesi/Pieve di Teco. Nuova visita nell’entroterra imperiese domani, domenica 30 agosto, per Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale con la coalizione del presidente Giovanni Toti nella lista Polis – Forza Italia – Liguria Popolare.

Dopo il recente incontro a Mendatica con la locale amministrazione comunale, così come in altri Comuni della valle Arroscia, Sappa andrà a Pieve di Teco e a Monesi per tornare ad affrontare il tema dello sviluppo del territorio.

«Uno sviluppo che deve passare prima di tutto attraverso le infrastrutture», come lo stesso candidato ha già avuto modo di sottolineare, prendendo l’impegno, una volta in Regione, di lavorare al fine di garantire adeguati finanziamenti per le strade, così come per la promozione di zone di grande fascino.

L’entroterra della provincia di Imperia, del resto, per Luigi Sappa, appassionato ciclista e già presidente dell’Amministrazione provinciale, non ha segreti, in quanto da sempre nel suo cuore.