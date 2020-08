Rifiuti al cimitero di Porto Maurizio, l’assessore Gagliano: «Via i carrellati all’esterno»

Imperia. L’assessore alla Sicurezza con delega alla raccolta differenziata Antonio Gagliano raccoglie le proteste che si sono scatenate via social a causa dl degrado all’esterno del cimitero di Porto Maurizio con cumuli di spazzatura non ritirata da giorni.

«Per risolvere il problema farò togliere i carrellati all’esterno dei cimiteri -dice Gagliano – in quanto ci sono persone che in modo scorretto portano la loro spazzatura di casa, mentre i bidoni dovrebbero essere destinati solo per riporre i rifiuti di chi si reca a visitare i propri cari. Ovviamente, i carrellati verranno spostati all’interno dei cimiteri. Contro i furbetti della spazzatura, comunque, aumenteremo i controlli e l’uso delle fototrappole».

«Per quanto riguarda le problematiche inerenti il passaggio tra la Teknoservice e la De. Vizia che ha creato effettivamente dei disservizi in diverse zone della città, ci stiamo avviando verso la risoluzione», conclude Gagliano.

(Foto da Facebook)