Rezzo. La commissione cultura del comune di Rezzo in collaborazione con Pro Loco organizza, dal 27 al 30 agosto, 4 giornate di “Slow tourism“.

In programma ci sono una serie di iniziative tutte legate territorio: visite guidate al Museo della Pietra, Santuario e Castello, escursioni in con bici elettriche e trekking con guide qualificate e spazi per conoscere la valle in autonomia, aiutati da una serie di supporti cartacei e tecnologici forniti. dall’organizzazione.

«Gli ospiti– spiegano gli organizzatori – hanno la possibilità di usufruire della proposta completa di 4 alloggiando a scelta in uno delle locande convenzionate e mangiando nei locali, oppure a una singola proposta. Stiamo cercando di dare un futuro al territorio attraverso il turismo. In questa operazione ci sta dando una mano anche Confesercenti, che, ci fa promozione e supporto tecnico».