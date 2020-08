Regionali, Tommasini (Liguria Popolare): «Congratulazioni all’avvocato sanremese Bissolotti per la nuova avventura»

Sanremo. Sergio Tommasini, coordinatore di Liguria Popolare a Sanremo, esprime sul piano personale e a nome del gruppo cittadino la soddisfazione per l’ufficialità della candidatura del vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti per le Regionali del 20 settembre. Questa mattina l’onorevole Maurizio Lupi, unitamente al presidente Andrea Costa, ne hanno dato comunicazione ufficiale per Liguria Popolare.

«Un percorso di amicizia, rispetto e squadra. Ricordo quando Tonino Bissolotti premiò mia mamma Gisella Costoli al Festival dello Sport nel 2002 in qualità di Assessore al Turismo. Un evento importante che aveva riunito e premiato tutte le associazioni sportive. Cinque anni fa avevamo riattivato l’Associazione Culturale Leonardo da Vinci per promuovere iniziative pubbliche di carattere culturale e verso le istituzioni. Il gruppo è cresciuto e , insieme a tanti amici, abbiamo maturato l’idea del “100×100 Sanremo” che poi ha partecipato alle ultime elezioni comunali a Sanremo. Indipendentemente dal risultato abbiamo lavorato per mantenere un gruppo solido che è confluito in seguito in Liguria Popolare – Movimento Civico Regionale di cui Tonino è Vice Presidente. Il gruppo è validamente rappresentato in Consiglio Comunale e sono orgoglioso di farne parte.

Recentemente abbiamo lanciato anche un nostro inno alla quale ho partecipato e ringrazio Sandro Giacobbe per avermi corretto la voce, non essendo un grande cantante come i miei colleghi del movimento. Ritengo che la candidatura del nostro avvocato sanremese Bissolotti unisca il nostro gruppo che difende gli ideali del rispetto, dell’amicizia e della moderazione. Il rispetto in primis, una parola che a volte viene dimenticata da tante persone che intendono rappresentarci a livello politico. Aggiungo la coerenza. Altro pregio che alcuni hanno perso nel corso del tempo.

Concludo facendo le congratulazioni da parte mia e di tutto il gruppo cittadino al nostro avvocato sanremese Bissolotti per la nuova avventura. Siamo tutti con te» – afferma Sergio Tommasini.