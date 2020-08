Sanremo. Il vicepresidente e assessore uscente alla Sanità ligure, Sonia Viale (Lega), sarà candidata su Genova e non nel collegio imperiese. L’accordo interno al partito verrà definito probabilmente oggi con il coordinatore regionale Edoardo Rixi.

Per garantire le quote rosa nel ventimigliese, in ballo ci sono i nomi di due donne del Carroccio, entrambe dell’amministrazione capitanata dal sindaco Gaetano Scullino: l’assessore ai Servizi Sociali Mabel Riolfo e il consigliere comunale Eleonora Palmero.