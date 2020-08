Ventimiglia. Ha scelto la sua città per lanciare ufficialmente la sua corsa alle regionali di settembre: Mabel Riolfo (Lega), avvocato e attuale assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia ha parlato davanti a un folto pubblico accorso allo stabilimento Maestrale, nella città di confine, per spiegare i motivi che l’hanno spinta ad accettare la sua candidatura, a sostegno della lista del centrodestra con candidato presidente Giovanni Toti, alle prossime elezioni regionali che vedranno i liguri chiamati alle urne il 20 e 21 di settembre.

«Provo una grande emozione ma anche altrettanta soddisfazione perché la Lega Salvini Premier mi ha scelta per rappresentare questa provincia in Regione ed è un attestato di stima nei miei confronti, quindi sono molto contenta», ha dichiarato Riolfo, che ha aggiunto: «Sento di poter portare in Regione una grande esperienza maturata sia nell’ambito lavorativo che in un anno di amministrazione a fianco del sindaco Scullino. Mi sento oggi di avere la forza di portare a Genova le istanze del mio territorio».

Un anno dedicato al sociale, durante il quale, a causa della crisi economica legata all’emergenza Covid-19, l’assessore ha visto concittadini perdere il lavoro e bussare alle porte del comune chiedendo aiuto. Momenti difficili, di cui Mabel Riolfo ha parlato apertamente nel suo discorso ai presenti.

A sostegno di Mabel Riolfo era presente anche il presidente uscente Alessandro Piana, che ha dichiarato: «Ai candidati della Lega dico di affrontare questa campagna elettorale a testa alta: il 50 per cento di quanto fatto in Liguria lo si deve alla Lega. Siatene orgogliosi».

«Ricordo di votare Lega per due motivi – ha sottolineato il deputato Flavio Di Muro – Il primo per confermare l’ottimo lavoro svolto dalla regione, l’altro per mandare a casa il governo Conte: se noi facciamo un risultatone come Lega in tutte le regioni chiamate al voto, diamo un segnale forte e chiaro che questo governo ci ha rotto le balle».

