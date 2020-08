Regionali, lista Toti: «Conte con Sansa il giorno della commemorazione delle vittime del ponte Morandi, vergogna»

Genova. «Il premier Conte, arrivato stamattina a Genova con il volo di Stato, dopo aver partecipato alla commemorazione delle vittime del Ponte Morandi indovinate chi ha incontrato in un bar di Sampierdarena? Il candidato Sansa! Proprio lui.

A casa nostra questa si chiama campagna elettorale. Ma sicuramente per i purissimi non sarà così. Noi invece la troviamo una vergogna e una assoluta mancanza di rispetto verso questa giornata, in cui la campagna elettorale non doveva entrare. Conte chieda scusa!», così scrive in una nota la Lista Toti Presidente.