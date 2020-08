Regionali Liguria 2020, tutte le liste e i candidati presidenti in corsa

Imperia. Sono 10 i candidati alla presidenza della Regione Liguria in occasione delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre 2020. 18 complessivamente le liste che sostengono i candidati: 17 in provincia di Imperia, 15 in provincia di Savona,16 in provincia di Genova e 16 in provincia della Spezia.

I candidati presidenti, secondo l’ordine di sorteggio della Corte d’Appello:

– Carlo Carpi nato a Genova l’8/04/1983

– Ferruccio Sansa nato a Savona il 9/09/1968

– Marika Cassimatis nata a Monte Carlo (Monaco) il 23/01/1962

– Giovanni Toti nato a Viareggio (LU) il 7/09/1968

– Davide Visigalli nato a Milano il 18/01/1980

– Giacomo Chiappori nato a Imperia il 3/10/1953

– Riccardo Benetti nato a Carmagnola (TO) il 9/06/1968

– Aristide Fausto Massardo nato a Genova il 16/03/1954

– Alice Salvatore nata a Genova il 18/04/1982

– Gaetano Russo nato alla Spezia il 28/03/1941

Le liste provinciali:

Il candidato Carlo Carpi è sostenuto da:

– LISTA CARLO CARPI- GRAF

Il candidato Ferruccio Sansa è sostenuto da:

– LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE

– EUROPA VERDE DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE CENTRO DEMOCRATICO

– SANSA PRESIDENTE PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO

– LINEA CONDIVISA – SINISTRA PER SANSA

– MOVIMENTO 5 STELLE

La candidata Marika Cassimatis è sostenuta da:

– BASE COSTITUZIONALE- MARIKA CASSIMATIS

Il candidato Giovanni Toti è sostenuto da:

– LISTA GIORGIA MELONI PER TOTI FRATELLI D’ITALIA

– LIGURIA U.D.C.

– LISTA FORZA ITALIA BERLUSCONI – LIGURIA POPOLARE

– LEGA LIGURIA SALVINI

– CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE

Il candidato Davide Visigalli è sostenuto da:

– RICONQUISTARE L’ITALIA

Il candidato Giacomo Chiappori è sostenuto da:

– GRANDE LIGURIA CHIAPPORI PRESIDENTE

Il candido Riccardo Benetti è sostenuto da:

– ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI

Il candidato Aristide Fausto Massardo è sostenuto da:

– MASSARDO PRESIDENTE- P.S.I.- +EUROPA – ITALIA VIVA

La candidata Alice Salvatore è sostenuta da:

– LISTA ALICE SALVATORE IL BUONSENSO

Il candidato Gaetano Russo è sostenuto da:

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA NO GENDER NELLE SCUOLE

In allegato i candidati consiglieri di ciascuna lista per ciascuna Provincia.

Ai seguenti link i contrassegni di ciascuna lista suddivisi per Provincia:

IMPERIA: https://deposito.regione.liguria.it/access/yU5KzGpLZEwC11LyDeQRpmyAHRBe

SAVONA: https://deposito.regione.liguria.it/access/BVS8YzggXACkHbXCiCu9dMYSzH1F

GENOVA: https://deposito.regione.liguria.it/access/aN3TpbJQuHdGLduEpQB6mmmMKCwv

LA SPEZIA: https://deposito.regione.liguria.it/access/yjL7U6tBNNHpbZhDzFrDPxb6DZPF