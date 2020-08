Regionali, il leader della Lega Matteo Salvini fa tappa a Ventimiglia

Ventimiglia. Domani, martedì 4 agosto, e dopodomani, mercoledì 5 agosto, il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Liguria. La prima tappa sarà a Ventimiglia alle 15 martedì 4 agosto, dove incontrerà i cittadini in via Aprosio, adiacente al Teatro Comunale.

Alle 17 sarà ad Albenga, in provincia di Savona, per un incontro con i cittadini e l’intitolazione della sede a Rosy Guarnieri in piazza San Francesco. Alle 18, sempre ad Albenga, farà visita all’azienda agricola “Pastor Luigi” – Regione Rollo 88.

Infine alle 21 sarà a Genova per incontro pubblico allo stabilimento balneare “Sys Sporting Club”, sul Lungomare Lombardo 27.

Mercoledì 5 agosto invece alle 9 sarà a Recco al gazebo della Lega – Passo Assereto. Alle 11.30, sempre a Genova, farà una visita al carcere Marassi in piazzale Marassi 2, mentre alle 13 andrà a Sestri Ponente al gazebo della Lega in piazza Pilo.