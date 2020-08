Regionali, il candidato Luigi Sappa incontra il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino

Ventimiglia. «Ringrazio il sindaco Gaetano Scullino per l’accoglienza, è stato un incontro franco e concreto, tra due persone che si conoscono bene, utile per il futuro».

Parole di Luigi Sappa, candidato consigliere del centrodestra alle prossime elezioni regionali, questa mattina in visita alla città di Ventimiglia, a partire ovviamente dal sindaco.

Nell’incontro in Comune è emersa una grandissima sintonia, anche umana, tra due persone che si possono definire colonne dell’amministrazione del ponente ligure, vicini anche quando erano amministratori insieme.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi più importanti per la città di Ventimiglia, porta occidentale d‘Italia: dalla questione migranti, al lavoro dei frontalieri, alla esigenza di grandi infrastrutture. Per questo, hanno condiviso Sappa e Scullino, bisogna far contare di più il Ponente in Regione.