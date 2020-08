Regionali, Futura Sanremo sostiene la candidatura di Marco Scajola

Sanremo. «E’ con grande convinzione ed impegno che supportiamo la candidatura di Marco Scajola, assessore regionale uscente, saremo al suo fianco in questa campagna elettorale che condurrà alle elezioni di settembre» – dichiara il segretario del circolo Futura Sanremo Franco Benedetti.

«Una candidatura che incarna lo spirito della nostra associazione che sin da subito ha privilegiato il contatto con la gente e la presenza sul territorio, caratteristiche che ritroviamo in Marco Scajola oltre alla sua grande capacità amministrativa e di ascolto alle problematiche del territorio.

Crediamo fermamente nel lavoro che è stato portato avanti da Marco Scajola in questi 5 anni di amministrazione e del suo straordinario impegno per il Ponente ligure e vogliamo fortemente aiutarlo per portare a compimento ancora tanti interventi che il nostro territorio richiede.

Abbiamo inoltre gettato le basi per una futura collaborazione con il neonato Comitato “Cambiamo Riviera dei Fiori” con il quale vogliamo continuare la nostra attività politica per il bene della nostra Sanremo.

Sicuramente possiamo affermare che il nostro impegno non si è esaurito con le scorse elezioni comunali ma anzi lo abbiamo rilanciato con forza anche negli ultimi mesi attraverso alcuni esposti in Comune per ultimo quello nel quale segnaliamo il grave stato di degrado in Via Moduponte» – dice.