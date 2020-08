Imperia. «Obiettivo, dal punto di vista amministrativo, è quello di riconfermare quanto di buono abbiamo nella precedente amministrazione. Dal punto di vista prettamente politico, invece, intanto confermare le percentuali che a livello nazionale ci danno come primo partito: anche in Liguria diventa fondamentale farlo e credo che ci aiuterà molto il nostro segretario Matteo Salvini con le sue uscite in provincia di Imperia e in Liguria, perché dal punto di vista strategico è fondamentale che ritorniamo di nuovo sul territorio, questa è la nostra forza». Lo ha detto in serata il candidato capolista della Lega, e presidente del consiglio regionale uscente, Alessandro Piana, in occasione dell’inaugurazione del point elettorale in Galleria degli Orti.

All’evento hanno partecipato anche gli esponenti di spicco del Carroccio a livello provinciale e non solo: l’onorevole Edoardo Rixi, segretario regionale Lega Liguria, l’onorevole Flavio Di Muro, coordinatore provinciale; Sonia Viale, vicepresidente regionale uscente. Non sono mancati personaggi di spicco della politica locale, dall’ex sindaco di Imperia Carlo Capacci all’attuale primo cittadino di Bordighera, Vittorio Ingenito, che ha pubblicamente dichiarato di appoggiare Piana quale candidato capolista del collegio di Imperia. Presenti anche Mauro Bozzarelli, vicesindaco di Bordighera entrato nelle file della Lega, Daniele Cimiotti, sindaco di Ospedaletti, e il direttore dell’Asl 1 Imperiese Marco Damonte Prioli.

«La forza della Lega è proprio il contatto con il territorio – ha aggiunto Piana -. Diciamo che quello che è importante in una campagna elettorale di queste dimensioni e soprattutto in una stagione anomala come quella estiva è avere un punto di riferimento, una base logistica, in una città importante come Imperia che è anche capoluogo di provincia. Un altro point elettorale lo aprirò nei prossimi giorni a Sanremo. Credo che avere due basi logistiche così strategiche sia importante un po’ per tutti i candidati. Questa è la scelta che ho voluto fare anche per ringraziare la Lega per la fiducia che mi ha dato, per la candidatura e le opportunità. Io sono anche un eletto che viene da una amministrazione precedente regionale dove si è lavorato tutto sommato bene e quindi ci teniamo ad essere riconfermati e soprattutto a riconfermare la leadership della Lega all’interno del centrodestra».

Sulla riforma della legge elettorale ligure, con l’abolizione del cosiddetto “listino”, si è espresso Edoardo Rixi, che ha riconosciuto i meriti di Alessandro Piana per l’introduzione delle novità elettorali: «Per la prima volta nella storia di questa regione siamo riusciti ad abolire il listino, siamo riusciti a farlo in corner, non senza difficoltà devo dire, però è stato anche grazie alla grande capacità che ha dimostrato Alessandro (Piana, ndr), tenere insieme il consiglio regionale, maggioranza e opposizione, e fare in modo che questa riforma passasse per dare ai cittadini la possibilità di scegliere tutti i loro consiglieri regionali e non trovarsi persone un po’ toccate dal Signore, che non dipendevano dai voti raccolti sul territorio. Questa è una delle tante cose che sono state fatte bene».