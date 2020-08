Regionali 2020, torna l’Udc: in allestimento la lista anche in provincia di Imperia

Imperia. Grande fermento al “centro” dello schieramento politico: torna, infatti, l’Udc che per le Regionali 2020 dovrebbe schierare liste in tutta la Liguria in apparentamento col Nuovo Psi e il Movimento Politico Italiano Liguria.

Il leader nazionale Lorenzo Cesa ha nominato il genovese Umberto Calcagno commissario regionale e il savonese Roberto Pizzorno responsabile per le provincie di Savona e Imperia col compito di ricostruire il partito. «Finalmente – dice Calcagno – torniamo e torniamo nel nostro alveo naturale, il centrodestra».

«Stiamo allestendo le liste che dovremmo presentare in tutte le provincie della Liguria. E’ una corsa contro il tempo ma cercheremo di farcela», precisa Pizzorno.

Contatti sono avviati anche con l’ex leader provinciale imperiese dell’Unione di Centro Vittorio Adolfo che alle elezioni comunali del 2018 aveva appoggiato la candidatura del sindaco Claudio Scajola.