Imperia. Obiettivo raccolta firme raggiunto per la candidatura di Carlo Carpi, attualmente detenuto nel carcere di valle Armea, alla presidenza della Regione. Il portavoce Gian Piero Buscaglia classe 1953, ,la compagna nella vita di Carpi Cornelia Matei conosciuta come “Coca” del 1975, lo stesso Carlo Carpi, (classe 1983) e Silvana Caracciolo, simpatizzate radicale del Graf e residente a Sanremo, nata nel 1949, sono i candidati alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione di Imperia.

«Le firme – spiega il capolista Gian Piero Buscaglia – sono state raccolte e autenticate, i certificati elettorali sono stati ritirati setacciando i Comuni ad uno ad uno. Siamo fra i pochissimi ad aver avuto l’incombenza agostana di raccolta firme, con pochissimi giorni a disposizione, eppure non risultiamo nemmeno nell’elenco delle liste candidate».

«Presto faremo un walking around per le vie cittadine o, meglio, all’ombra dei portici, visto che il Comune ci ha tolto la bacheca immobile, diverremo bacheche mobili, itineranti, e distribuiremo volantini dal titolo “Attenti a quei due”, ricordate i filmetti Tv con Roger Moore e Tony Curtis, con colonna sonora accattivante?, per esporre i punti del nostro programma, assieme ad altre considerazioni», aggiunge Buscaglia.

«Non ho ancora ottenuto -aggiunge il leader radicale imperiese – i colloqui telefonici con Carlo Carpi. è come se Pannella, quando candidò Enzo Tortora, non avesse potuto comunicare con lui, siamo dovuti entrare in carcere con un cancelliere pubblico ufficiale per far firmare al candidato Presidente l’accettazione di candidatura. Intanto, però, l’Ufficio esecuzioni penali esterne ha finalmente preso in carico la situazione di Carpi e visitato la sede del Gruppo Radicale di Imperia dove abbiamo chiesto possa scontare gli arresti domiciliari, ma non se n’è più saputo nulla».

«Malgrado ciò, Ecco un assaggio del programma, legalità e carceri, siamo dalla parte di chi crede in libertà e democrazia, oggi aggredite da illegalità e manipolazioni, convinti che soltanto lo Stato di diritto sia garanzia di eguaglianza e sicurezza per tutti i cittadini, poi ambiente, stop alla grandi opere inutili, ripensare la mobilità pubblica e privata alla luce delle emergenze sanitarie e ambientali, innovazione, carenze nei grandi servizi di rete, accresciuta marginalità dei piccoli centri. Non possiamo permetterci di restar immobili, nell’attuale economia globalizzata solo l’innovazione può garantire dinamismo e progresso civile. nessun pregiudizio antiscientifico teso a rallentar lo sviluppo della rete 5G, dunque, e difesa del litorale ligure anche con l’applicazione della Bolkestein, antiproibizionismo…», conclude Buscaglia.