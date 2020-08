Regionali 2020, Luigi Sappa capolista del “listone” di centro

Imperia. Sarà l’ex sindaco e presidente della Provincia Luigi Sappa il capolista del cosiddetto “listone” di centro formato da Forza Italia, Liguria Popolare e Polis l’associazione politica presieduta dallo stesso Sappa, il cui presidente onorario è l’ex ministro Scajola, a sostegno del governatore uscente Giovanni Toti.

A fare un passo indietro per consentire l’alternanza dei sessi in lista è l’esponente azzurro Filippo Bistolfi che lascia il posto alla mamma, Ada Cassini. Via libera, dunque, alla candidatura del “popolare” Antonio Bissolotti.

Secondo indiscrezioni il posto per la seconda donna dovrebbe toccare a Liguria Popolare.