Regionali 2020, Luigi Sappa candidato di Polis nel listone di centro

Imperia. E’ Luigi Sappa il candidato di Polis, l’associazione politica che fa capo al sindaco Claudio Scajola e presieduta dallo stesso Sappa nel “listone” di centro formato da Forza Italia e Liguria Popolare a sostegno del governatore uscente Giovanni Toti.

L’investitura dell’ex sindaco del capoluogo ed ex presidente della Provincia è arrivata in serata dal comitato ristretto di Polis, presenti assessori, consiglieri e maggiorenti dell’associazione riunito nella sala convegni della Biblioteca “Lagorio” dall’ex ministro.

Gli altri 3 posti in lista saranno suddivisi tra Forza Italia e Liguria Popolare : si parla con insistenza di Filippo Bistolfi per F.I:, Antonio Bissolotti in quota Liguria Popolare, mentre per il nome femminile prende quota anche quello dell’azzurra Patrizia Badino, anche se non è escluso che il posto spetti a una candidata indicata dai “popolari”.