Regionali 2020, Europa Verde per il collegio provinciale di Imperia sceglie Erika Barbieri

Imperia. Nel rispetto dei progetti strategici di Europa Verde riguardanti la selezione dei candidati del Ponente Ligure per il collegio Regionale, si è deciso di affiancare a figure provenienti dall’ambiente e dal mondo delle infrastutture anche una figura proveniente dal settore sanitario, nello specifico dal mondo infermieristico.

La recente grave crisi pandemica ha messo in evidenzia quanto siano cruciali i ruoli sanitari, ma è chiaro che la loro importanza non va assolutamente dimenticata nemmeno in temi “normali”. La scelta di Europa Verde per il collegio provinciale di Imperia è caduta su Erika Barbieri, 48 anni, infermiera professionale e madre, specializzata nell’attività di endoscopia digestiva, ma parimenti attiva nel reparto di terapia semi-intensiva durante l’emergenza Covid –

Il suo principale obiettivo è quello di sostenere il candidato presidente Ferruccio Sansa nel rappresentare tutte le figure sanitarie per poter garantire loro la giusta attenzione sia a livello locale che regionale che nazionale.