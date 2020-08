Raccolta sangue, la Fidas a Ospedaletti con l’autoemoteca e a Imperia

Ospedaletti. Le vacanze sono un periodo felice e di svago per chi è in salute, ma non dimentichiamoci che la richiesta di sangue aumenta per il flusso maggiore di pazienti che hanno bisogno di cure, e purtroppo per i tanti incidenti che avvengono sulle nostre strade.

La Fidas invita “tutti coloro che sono in buona salute, e i già donatori per i quali è trascorso il periodo di riposo da una donazione e l’altra, di presentarsi domani per la raccolta straordinaria a Ospedaletti e a Imperia, nel centro raccolta di via Don Abbo 12 5° piano.

Ricordiamo che in questo periodo è importante prenotare la donazione. Donare sangue è un gesto fondamentale per ogni cittadino, ricordiamo che il sangue è vita, e donare ci fa emozionare… ci auguriamo che tanti donatori e non si avvicinino il più possibile alla per prenotare la donazione”. Info e prenotazioni 0183296395