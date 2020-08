Prende il via il brevetto cicloturistico “Pietrabruna Bike Road”

Pietrabruna. Torna, domenica 16 agosto, il ciclismo amatoriale in Liguria, dopo la splendida parentesi dei professionisti della Milano-Sanremo di domenica. L’appuntamento è a Pietrabruna per il brevetto cicloturistico

“Pietrabruna Bike Road” organizzato dalla Blu di Mare asd in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Csain.

I ciclisti dovranno percorrere un itinerario che attraversa la Valle del San Lorenzo e la Valle Argentina in autosufficienza per ottenere il brevetto di finisher. Purtroppo a causa delle norme sanitarie dovute alla pandemia in corso è stato eliminata tutta la parte della festa finale nonché la celebre partenza tutti insieme come accadeva nelle passate edizioni, nella speranza di poterla ripristinare non appena l’epidemia sarà definitivamente debellata.

«Per dare nuova linfa al movimento ciclistico nonché uno spazio di divertimento in totale sicurezza abbiamo deciso quindi di istituire il brevetto a cui è necessario tassativamente iscriversi online su sito www.pietrabrunabike.it.

Un ringraziamento va agli sponsor storici che anche in questa occasione ci hanno supportati ovvero Delizie di Gaya e il Pane di Triora, che ci hanno sempre sorretto da quando abbiamo iniziato le nostre manifestazioni ormai 7 anni fa. Saranno premiate le prime 10 società i cui ciclisti avranno totalizzato il maggior numero di chilometri percorsi nonché sarà dichiarata campione regionale la prima società affiliata Csain della regione Liguria. Tutto il regolamento nonché le istruzioni per poter partecipare su www.pietrabrunabike.it».