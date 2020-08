Sanremo. Portosole ha resistito all’onda d’urto del Covid-19. Nonostante la partenza in sordina, le barche in transito non mancano. Certo, le flessioni derivanti dal calo fisiologico dei transiti ci sono, ma la marina della città dei fiori è riuscita a tenere testa alla crisi e manifesta importanti segni di vitalità.

Con la riapertura dei porti a giugno, Portosole, perla del Mediteranneo e della Costa Azzurra, ha visto approdare sulle sue banchine soprattutto natanti medio-piccoli ma non sono mancate le imbarcazioni di grandi dimensioni. L’Europa è il paese principale di provenienza e gli ormeggi vanno da un giorno a una settimana. Ad attirare gli armatori, la bellezza di Sanremo, la sua pista ciclopedonale, la possibilità di fare shopping in boutique prestigiose e pure nell’outlet del lusso The Mall.

di 5 Galleria fotografica Portosole - estate 2020









A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno a Portosole non sono arrivati americani, russi e brasiliani. Tuttavia, la marina del gruppo britannico Reuben Brothers traccia un bilancio positivo.

A fare la differenza è stata la solerzia dello staff che non si è mai dato per vinto, neppure nei giorni più difficili del lockdown. Senza dimenticare che per andare incontro agli equipaggi sono stati rivisti i modelli di business adottando soluzioni e tariffe attrattive.

Se nel porto di Sanremo la capacità di fare impresa non è venuta a meno, lo stesso vale per quella di fare squadra. Negli ultimi mesi, infatti, è andata rafforzandosi la collaborazione con le agenzie locali ma anche con quelle vicine, da Imperia alla Costa Azzurra. E la sinergia è stata determinante per spingere il comparto in alto.

Fiore all’occhiello della città, Portosole non si ferma. Lo dimostra anche il completamento della diga foranea, i cui lavori, dietro un investimento di diversi milioni, hanno portato alla realizzazione di un muro che si confonde con l’orizzonte del mare e che questo inverno garantirà un approdo ancora più sicuro agli ospiti della marina sanremese.