Politiche sociali e pari opportunità, dal 1° settembre possibile presentare domanda per voucher nido

I voucher previsti sono di 200 euro al mese per un massimo di 10 mensilità per i redditi fino a 10mila euro e di 100 euro al mese per un massimo di 10 mesi per i redditi superiori a 10mila euro e non oltre i 20mila

