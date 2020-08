Pigna, cane intrappolato tra gli scogli nel fiume. Salvato dai vigili del fuoco

Pigna. E’ stato salvato dai vigili del fuoco nella notte, un cane caduto accidentalmente tra gli scogli del fiume che costeggia il borgo dell’alta Val Nervia.

L’allarme è scattato intorno alle due del mattino. Tutto si è risolto per il meglio grazie a una lunga scala che gli uomini del 115 hanno posizionato per raggiungere “l’amico a quattro zampe” in trappola. L’animale è riuscito a risalire i gradini della scala in autonomia ritrovando i propri proprietari sulla strada.