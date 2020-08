Perinaldo, scontro auto scooter sulla provinciale. Giovane in ospedale

Perinaldo. Un 24enne abitante nella val Verbone è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 59, alle porte di Perinaldo. Il giovane era in sella al proprio scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. Nella caduta, lo scooterista ha riportato escoriazioni e contusioni non gravi. E’ stato soccorso e stabilizzato dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia che lo ha accompagnato in ospedale a Sanremo per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri di Perinaldo, che hanno compiuto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.