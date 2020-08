Perinaldo 2.0, i nomi dei candidati a sostegno di Mauro Agosta sindaco

Perinaldo. Sono quattro uomini e tre donne i candidati della lista Perinaldo 2.0 a sostegno del candidato alla carica di sindaco Mauro Agosta. Tra questi, anche la figlia dell’attuale consigliere comunale, Valentina Agosta. «E’ con grande soddisfazione che dopo il nulla osta della Commissione Elettorale – ha scritto il candidato sulla propria pagina Facebook – Pubblico l’elenco dei Candidati che compongono la lista di PERINALDO 2.0. Un enorme grazie a tutti loro ma concedetemi di farne uno particolare a mia figlia, sempre schiva a certe situazioni ma che questa volta ha deciso di schierarsi. Sarà bellissimo averla al mio fianco in questa avventura non solo per le sue competenze specifiche ma anche perché sarà il mio personale freno a mano. E chi mi conosce sa che questo sarà un vantaggio».

I candidati sono: Giuseppe Luppino, 42 anni, dottore in giurisprudenza e responsabile dell’Ufficio Tributi – Elettorale e Demografico del Comune di Soldano, residente a Perinaldo e attuale consigliere per la lista civica “Viviamo Perinaldo”; Loris Fogliarini, 27 anni, coltivatore diretto e rapper residente in frazione Negi, a Perinaldo; Dino Molinari, 77 anni, pensionato originario di San Biagio della Cima e residente a Perinaldo; Erica Pagni, 50 anni, coltivatrice diretta e addestratrice originaria di Milano e residente a Perinaldo; Andrea Gramagna, 47 anni, operaio residente in frazione Suseneo a Perinaldo; Serena Balbis, 32 anni, parrucchiera residente in frazione Negi; Valentina Agosta, 28 anni, dottoressa in Conservazione dei Beni Culturali residente a Perinaldo.