Imperia. «Buchi nell’asfalto (prontamente riempiti di mozziconi a celebrare il trionfo del senso civico), tombini da posizionare, pavimentazioni non ancora terminate e, chicca per finire in bellezza, panchine senza schienale, questo è lo spettacolo del molo più spettacolare del Mediterraneo a pochi giorni dalla passerella elettorale a cui abbiamo assistito. Presenti infatti le stelline della notte di San Lorenzo e le star della battente campagna elettorale». Lo dichiara la segreteria del PD città di Imperia.

«Cambiano le opere, cambiano i luoghi, ma non cambiano gli attori e soprattutto le modalità – aggiungono i Dem – Annunci hollywoodiani per opere faraoniche, ma se solo si alza l’orlo del vestito, e qui non ce n’ è neppure bisogno, si scoprono la peggiori trascuratezze. La “Passeggiata nel mare” è la metafora della politica locale e regionale, un tripudio di luci che cercano di abbagliare lo spettatore perché non veda le magagne, nemmeno tanto nascoste. Attenti però a non inciampare!».