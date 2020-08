Pavimentazione dissestata, off limits area del cimitero di Taggia

Taggia. Avviso per chi si reca a trovare i propri cari estinti al cimitero comunale. E’ stato infatti interdetto l’accesso ad un’area del camposanto, perché in quest’ultima la pavimentazione è sconnessa e presenta avvallamenti pericolosi per la pubblica incolumità.

Si tratta della zona degli ossari del Gruppo B6, B8 e B10 e i loculi del Gruppo B7 e B9 anno 2000. Lì, soprattutto sulle scale, dove il piano calpestabile, realizzato in finto porfido autobloccante, ha subito un evidente assestamento lungo la circonferenza e confine della parete verticale dei loculi, per una larghezza di circa 50 centimetri