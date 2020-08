Parte del ricavato del Beodo Urban Trail va in beneficienza

Bordighera. L’Associazione Culturale BordiEventi ha consegnato ieri parte del ricavato della recente Beodo Urban Trail nelle mani di Padre Faustino, presso la Chiesa di Terrasanta, per la sua attività di supporto alle persone bisognose.

“La Beodo Urban Trail – riporta Axel Vignotto, Presidente dell’Associazione BordiEventi – oltre ad rappresentare un momento di gioia e svago per i numerosi partecipanti, ci ha permesso, con il prezioso contributo del Vicepresidente Gianluca Gazzano e della Dott.ssa Marzia Baldassarre, di destinare una parte dei fondi raccolti alla conservazione e all’abbellimento del nostro sentiero del Beodo, ed un’altra, precisamente quella per cui siamo qui, ad iniziative benefiche.”

“Non ci occupiamo solo di organizzare e promuovere eventi, ma cerchiamo di donare sempre una parte di quanto ricaviamo in beneficenza. Quest’oggi è stata l’occasione per supportare l’attività di aiuto alle persone bisognose della Comunità francescana di Terrasanta, da sempre impegnata ad aiutare chi si trova in difficoltà. Oggi ci siamo resi conto veramente di quale e quanto sia il lavoro offerto ai più deboli da Padre Faustino e dai suoi confratelli, un’opera svolta in modo spesso silenzioso, ma con grande continuità ed entusiasmo. Abbiamo scoperto che tutto è utile, anche quello che per noi può sembrare poco. Qualunque cosa, un medicinale, un pacco di pasta, vale molto e fa la differenza. Chiunque di noi può contribuire. Sarà accolto, come lo siamo stati noi, con un sorriso”