Pallapugno, rinviata la partita di Santo Stefano Belbo della Superlega Acqua San Bernardo-Banca d’Alba

La partita di Santo Stefano Belbo, in programma per questa sera, lunedì 3 agosto, è stata rinviata per pioggia-campo impraticabile a domani sera, martedì 4 agosto, con fischio d’inizio alle 20.30.

Superlega Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Prima giornata

Torfit Langhe e Roero Canalese-Alusic Acqua San Bernardo Merlese 9-1

Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Tealdo Scotta Alta Langa 9-5

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Imperiese 7-9

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Virtus Langhe 9-0 forfait

Martedì 4 agosto ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Augusto Manzo-Araldica Pro Spigno

(arbitro unico Roberto Ravinale)

Classifica: Araldica Castagnole Lanze, Torfit Langhe e Roero Canalese, Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo, Olio Roi Imperiese 1; Robino Trattori Augusto Manzo, Araldica Pro Spigno, Marchisio Nocciole Cortemilia, Tealdo Scotta Alta Langa, Acqua San Bernardo Merlese, Barbero Virtus Langhe 0.