Pallapugno, Olio Roi Imperiese perde contro Torfit Langhe e Roero Canalese

Imperia. Olio Roi Imperiese per un soffio perde contro Torfit Langhe e Roero Canalese.

I canalesi iniziano con due giochi di fila, ma l’Olio Roi Imperiese ribalta la situazione, 2-3 e poi va al riposo sul 3-5. Nella ripresa arriva l’aggancio della Torfit Langhe e Roero Canalese, poi si viaggia un gioco per parte, con una volta gli ospiti avanti (5-6), due volte i canalesi (7-6, 8-7). Con gioco a zero liguri rimettono il match in equilibrio. Ed arrivano ad un passo dal successo: sul 30-40 il ricaccio di Parussa su una battuta corta di Campagno finisce largo. 40-40, la Torfit Langhe e Roero Canalese prende le due cacce per il 9-8 finale.

Come sono andate le prime tre partite della terza giornata della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba:

Torfit Langhe e Roero Canalese-Olio Roi Imperiese 9-8

Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Barbero Virtus Langhe 4-9

Marchisio Nocciole Cortemilia-Robino Trattori Augusto Manzo 7-9

Venerdì 14 agosto ore 20.30

a Cuneo: Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Araldica Pro Spigno

Domenica 16 agosto ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Tealdo Scotta Alta Langa

Classifica: Araldica Castagnole Lanze, Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo, Torfit Langhe e Roero Canalese e Barbero Virtus Langhe 2; Araldica Pro Spigno, Olio Roi Imperiese, Tealdo Scotta Alta Langa, Robino Trattori Augusto Manzo e Marchisio Nocciole Cortemilia 1; Acqua San Bernardo Merlese 0.

