Pallapugno, i risultati della sesta giornata della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba

Imperia. Di seguito i risultati della sesta giornata della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba.

Robino Trattori Augusto Manzo-Araldica Castagnole Lanze 5-9

Marchisio Nocciole Cortemilia-Torfit Langhe e Roero Canalese 9-3

Barbero Virtus Langhe-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo rinviata per maltempo/campo impraticabile a mercoledì 9 settembre ore 20.30 a Dogliani

Olio Roi Imperiese-Tealdo Scotta Alta Langa 9-4

Araldica Pro Spigno-Alusic Acqua San Bernardo Merlese 9-3

L’Araldica Castagnole Lanze approfitta dello stop forzato per il maltempo dell’Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo per andare da sola in testa alla classifica della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba dopo la sesta giornata.

La quadretta di Massimo Vacchetto mantiene l’imbattibilità e conquista il sesto punto espugnando lo sferisterio di Santo Stefano Belbo, superando 5-9 la Robino Trattori Augusto Manzo di Fabio Gatti. Pioggia e poi campo impraticabile hanno impedito alla formazione di Federico Raviola di giocare la partita di Dogliani in casa della Barbero Virtus Langhe di Paolo Vacchetto: l’incontro sarà recuperato mercoledì 9 settembre, alle 20.30.

Conquista il terzo punto stagionale la Olio Roi Imperiese: a Dolcedo, i liguri di Enrico Parussa s’impongono 9-4 con la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto. Vittoria anche per la Marchisio Nocciole Cortemilia e per l’Araldica Pro Spigno. La quadretta valbormidese di Cristian Gatto supera 9-3 la Torfit Langhe e Roero Canalese con Bruno Campagno che lascia il campo dopo tre giochi dal fischio d’inizio per problemi fisici. Con lo stesso risultato, 9-3, la formazione di Marco Battaglino batte la Alusic Acqua San Bernardo Merlese di Gilberto Torino.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 6; Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo 5; Barbero Virtus Langhe e Torfit Langhe e Roero Canalese 4; Olio Roi Imperiese 3; Tealdo Scotta Alta Langa, Marchisio Nocciole Cortemilia e Araldica Pro Spigno 2; Robino Trattori Augusto Manzo 1; Alusic Acqua San Bernardo Merlese 0.

Settima giornata

Lunedì 31 agosto ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia

Martedì 1 settembre ore 20.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Pro Spigno

a Mondovì: Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Robino Trattori Augusto Manzo

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Barbero Virtus Langhe

Mercoledì 2 settembre ore 20.30

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo