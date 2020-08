Pallanuoto, regolamenti e formule della serie A1 maschile e femminile per stagione 2020-2021

Genova. Resi noti dalla Federnuoto i regolamenti e le formule dei prossimi campionati di Serie A1 maschile e femminile per la stagione 2020-2021.

Riguardo ai campionati annullati a causa del Covid-19, le uniche modifiche apportate sono relative alle finali scudetto che si giocheranno al meglio delle tre vittorie su cinque. Il campionato femminile non prevede retrocessioni. Prossimamente saranno resi noti i calendari di entrambi i tornei.

La normativa del campionato di pallanuoto serie A1 maschile: pn_reg_a1m_20-21

Serie A1 maschile

Stagione regolare dal 3 ottobre all’8 maggio (26 giornate).

Finale scudetto 1ª-2ª il 15, 18, 21 maggio ed eventualmente 24 e 27 maggio.

Finale terzo posto 3ª-4ª il 15 e 18 maggio ed eventualmente il 21 maggio.

Ai playout salvezza parteciperanno le società classificate al 12° e 13° posto al termine della stagione regolare se il loro punteggio è compreso in un intervallo di 9 punti o meno. Nel caso in cui non si verificasse questa condizione, la società classificata al 13° posto retrocederà direttamente in Serie A2.

Finale playout 12ª-13ª il 15, 22 maggio ed eventualmente 27 maggio.

La 14ª classificata al termine della stagione regolare retrocederà direttamente in Serie A2.

Le partite dispari delle serie si giocheranno in casa della squadra meglio piazzata in classifica al termine della stagione regolare.

La normativa del campionato di pallanuoto serie A1 femminile: pn_reg_a1f_20-21

Serie A1 femminile

Stagione regolare dal 10 ottobre al 24 aprile (14 giornate).

Semifinali playoff 1ª-4ª e 2ª-3ª il 5, 8 ed eventualmente 12 maggio.

Finale scudetto il 15, 19 e 22 maggio ed eventualmente il 25 e 29 maggio.

Il terzo posto sarà assegnato tra le squadre sconfitte nelle semifinali in relazione al miglior piazzamento in classifica della stagione regolare.

Le partite dispari delle serie si giocheranno in casa della squadra meglio piazzata in classifica al termine della stagione regolare.