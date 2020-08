Pallanuoto femminile, Stieber confermata alla guida della Prima Squadra della Rari Nantes Imperia

Imperia. ‘Merci’ Stieber sarà ancora l’allenatrice della Prima Squadra di pallanuoto femminile (Serie A2) della Rari Nantes Imperia per la stagione 2020-21. Il tecnico è alla sesta stagione consecutiva sulla panchina giallorossa e inoltre vengono rinnovate le sue guide delle squadre Under 20 ed Under 18, categorie che hanno sostituito le precedenti Under 19 ed Under 17 dopo l’emergenza Covid.

Alla guida delle giovanili in rosa Under 16 (che sostituisce Under 15) ed Under 14 (sostituta dell’Under 13) è stata confermata Francesca Giulini.

La presidente Francesca Leone ha commentato il rinnovo delle allenatrici: «Siamo felici di confermare le guide tecniche della nostra pallanuoto femminile. Fin da subito, la Rari Nantes Imperia si è mossa in questa direzione ed ora proseguiamo il cammino forzatamente interrotto dall’emergenza sanitaria.

Abbiamo fatto il massimo affinchè tutti gli allenatori potessero riprendere il loro lavoro non appena le norme lo avessero consentito, montando il campo in mare a Borgo Peri e predisponendo degli spazi-acqua nella piscina di San Bartolomeo. I rapporti mantenuti con i tecnici sono sempre stati chiari ed onesti, ben lontani dai rumors che non ci hanno destabilizzato. Lo sport agonistico sarà il contorno naturale alla rinnovata piscina Cascione».