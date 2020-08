Ospedaletti. Prenderanno il via lunedì 31 agosto i lavori per la messa in sicurezza e per la realizzazione del muro di protezione dell’ala sud del plesso scolastico di corso Marconi dove torneranno ad essere ospitate le tre classi di scuola media a partire dal mese di gennaio 2021.

L’ala sud dell’edificio era rimasta seriamente danneggiata dalla frana dello scorso mese di novembre causata da eventi meteo alluvionali. L’ala nord del plesso sarà invece pronta ad ospitare tutte le classi, dalle materne alle medie grazie ai lavori di risistemazione e recupero di locali che erano precedentemente adibiti a servizi diversi.

E sarà questa la sede dei seggi elettorali per gli abitanti di Ospedaletti per le consultazioni del prossimo 20 e 21 settembre.