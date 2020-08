Nuovo Ponte Morandi, Gelmini: «Momento di rinascita per paese ma pensiero va alle vittime»

Genova. «Si inaugura il nuovo Ponte Morandi. A quasi due anni dalla tragedia che ha ucciso 43 persone, quello di oggi rappresenta un momento di rinascita per Genova e per il Paese intero.

Una grande opera, costruita in tempo record, a dimostrazione che anche in Italia è possibile realizzare infrastrutture strategiche, mettendo in campo eccellenze, le migliori tecnologie, e rispettando i tempi. Adesso il governo abbia coraggio e il ’modello Morandi’ venga riproposto in tutto lo stivale per le opere non più indifferibili e che farebbero fare a tante Regioni, a partire dal Mezzogiorno, il salto di qualità che meritano.

Oggi è un giorno importante, un giorno di orgoglio per la nostra nazione, ma anche in questa occasione il nostro pensiero va alle vittime del crollo di due anni fa e alle loro famiglie». Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.