Nuovo ponte di Genova, Mulé (Fi): «Oggi l’Italia dimostra che sa essere un grande paese»

Genova. «Nel ricordo delle 43 vittime del Ponte Morandi, oggi l’Italia dimostra quale grande Paese sa essere. Il ponte San Giorgio di Genova è il riscatto di una comunità che non si è fermata e ha saputo ricostruire. Nessuno però dimentica: pretendiamo giustizia per le vittime, per i loro familiari, per Genova e l’Italia intera. Senza processi sommari, ma con la determinazione e il rigore dello Stato di diritto.

Oggi insieme con il Presidente della Repubblica attraverseranno quel ponte tutti gli italiani: ai 1.200 operai e professionisti che hanno lavorato ininterrottamente per realizzarlo va il plauso e il ringraziamento di ogni cittadino. Oggi bisogna essere a Genova col cuore, lasciare la ribalta a chi ha reso possibile la ricostruzione. Deve farlo soprattutto la politica e chi ha responsabilità di governo: il loro compito è pensare che a pochi chilometri da quel ponte c’è una regione prigioniera di infrastrutture obsolete o mai realizzate.

Solo se ognuno starà al suo posto e farà il suo dovere fuggendo la tentazione delle passerelle, oggi come domani, il nostro sarà un Paese migliore. C’è il Presidente della Repubblica oggi a Genova, c’è l’Italia intera che idealmente lo scorterà sul nuovo ponte. Viva Genova e viva l’Italia!». Così in una nota Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.