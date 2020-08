Nuova impennata di contagi, Biancheri «Rispettare le regole, da stasera maggiori controlli»

Sanremo. Il sindaco Alberto Biancheri è preoccupato per il rialzarsi del numero di contagi da coronavirus, in Italia come in provincia di Imperia. Ed è così che lancia un appello alla cittadinanza: «Ci sono solo tre semplici regole da rispettare: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e lavarsi spesso le mani».

Poi il primo cittadino matuziano punta il dito contro alcuni comportamenti e su di una specifica fascia di età: «L’altra volta sono passato da una piazza e ho visto dei giovani che si baciavano e si abbracciavano. Fortunatamente il nuovo decreto del ministro Speranza ha imposto il tampone per chi ritorna da paesi a rischio. Il pericolo è che ripartano i focolai e un nuovo lockdown non potremo assolutamente permettercelo».

Biancheri infine annuncia: «Già da stasera partiranno maggiori controlli».