Nuova disciplina su onoranze funebri, Costa (Liguria Popolare): «Penalizzate pubbliche assistenze, necessari correttivi alla legge»

Genova. «La nuova disciplina in materia di onoranze funebri approvata qualche giorno in Consiglio Regionale deve essere subito migliorata», dichiara il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa.

«A fine legislatura le proposte di legge subiscono accelerazioni e alcune criticità di dettaglio non sono sempre adeguatamente approfondite: così è successo anche nel caso di questo provvedimento che rischia di estromettere ingiustamente dalle attività delle onoranze funebri molte Pubbliche Assistenze». L’esponente di Liguria Popolare fa riferimento alla proposta di legge approvata dal Consiglio Regionale della Liguria in occasione della sua ultima seduta e che va a incidere su alcuni requisiti richiesti agli operatori che intendono esercitare le attività di onoranze funebri nella nostra Regione. La nuova regolamentazione ha infatti stabilito un caso di incompatibilità tra le attività di assistenza, primo soccorso e trasporto malati con quelle di onoranze funebri suscitando vivaci proteste di molte associazioni rappresentative del mondo delle Pubbliche Assistenze e Croci, diffuse nel tessuto sociale spezzino.

«Il principio ispiratore di questa normativa – spiega il leader dei popolari – è certamente condivisibile e vuole creare condizioni di leale concorrenza e pari opportunità in un settore delicato come quello dei servizi alla persona: a dimostrazione di ciò vi è stato il voto favorevole a questa proposta di legge regionale che, infatti, ha raccolto consensi anche al di là del perimetro dell’attuale maggioranza. Purtroppo il risultato che si è andato a determinare eccede l’obiettivo e finisce per danneggiare inutilmente moltissime realtà benemerite che da anni assistono egregiamente molte famiglie nel momento del lutto. Ritengo infatti che si debba ragionevolmente rivedere l’equilibrio tra requisiti richiesti per l’esercizio delle onoranze funebri e altre attività connesse all’assistenza e trasporto delle persone malate o in condizioni di emergenza».

«Mi assumo già ora un impegno serio e trasparente affinché la nuova legislatura del Consiglio Regionale metta immediatamente mano a una revisione di questo provvedimento e si possa così salvaguardare il patrimonio sociale rappresentato dalle nostre Pubbliche Assistenze anche per le onoranze funebri» – conclude Andrea Costa.