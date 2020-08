Niente Frecce Tricolori a Imperia, evento cancellato a causa dell’emergenza Covid-19

Imperia. Le Frecce Tricolori non saranno a Imperia il 4 ottobre come da programma. Motivo? L’Aeoronautica Militare Italiana ha cancellato questo e gli altri eventi previsti nel 2020 in giro per la Penisola a causa dell’emergenza Covid-19.

Sul sito dell’Aeronautica le date in programma nel 2020 ora si presentano barrate, ad accezione dell’Air Show previsto il 26 settembre a Comacchio, in provincia di Ferrara:

La Pattuglia Acrobatica Nazionale avrebbe dovuto fare tappa anche a Savona il 3 ottobre, ma ovviamente anche in questo caso l’evento non si terrà.