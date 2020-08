Nido comunale “L’aquilone”, Pd Ventimiglia: «Esterrefatti nell’apprendere intenzione di esternalizzare la gestione»

Ventimiglia. Le dichiarazioni di Roberto Vigneri, segretario Partito democratico della città di confine in merito al nido comunale “L’aquilone”:

«Rimaniamo esterrefatti nell’apprendere dell’intenzione di esternalizzare la gestione del nido comunale L’Aquilone, un fiore all’occhiello dei servizi educativi liguri, con valutazione di “Eccellenza” nel 2013, confermata negli anni successivi sino alla valutazione di “Evidenze di qualità” del 2019.

Il nido L’Aquilone, gestito da personale comunale, durante l’amministrazione Ioculano era arrivato a rappresentare un vero e proprio modello per tutti i servizi liguri; Aveva ampliato la collaborazione con diverse Università a rilevanti pubblicazioni, aveva promosso le attività in rete con altri servizi educativi, con associazioni ed enti come Asl, Province, con il comitato Parità di genere, ed aveva promosso diversi progetti innovativi.

Ebbene, nonostante questi risultati, l’assessore Riolfo, troppo impegnata nella campagna elettorale e a riconoscersi dei meriti per interventi fatti da altri, invece di implementare l’offerta, con specifici investimenti, e di fornire maggiori strumenti agli operatori che hanno reso possibile raggiungere gli attuali livelli di qualità, cosa fa?

Smantella un servizio eccellente! Impossibile non chiedere conto alla Lega di tale scellerata decisione. Forse l’assessore Riolfo non comprende l’importanza del ruolo dei servizi educativi, non sa che farsene di questi importanti risultati e preferisce mandare al macero tutto il lavoro svolto! Complimenti!».