Nasce la Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni”

Sanremo. La Sanremese Calcio e la Virtus Sanremo comunicano che a partire dalla imminente stagione 2020/2021, le rispettive scuole calcio inizieranno un nuovo progetto di collaborazione denominato Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni”.

«Questo progetto – dichiara Luca Moroni, responsabile della Virtus – è nato con l’obiettivo di unire piuttosto che di dividere e la Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni” si prefigge la creazione di una base calcistica per il movimento giovanile nella città dei fiori».

«Siamo molto felici e soddisfatti – continua Paolo Sturaro, responsabile della Sanremese – nell’aver concretizzato un rapporto che va avanti da ormai diversi anni con una società ben organizzata e strutturata come la Virtus Sanremo. L’idea nasce da una comunione di intenti e dalla voglia di collaborare per realizzare finalmente un progetto di calcio concreto per tutti i giovani della nostra città. Un ringraziamento speciale alla famiglia Moroni che ha dimostrato nei nostri confronti grande disponibilità e fiducia».

A breve, verranno ufficializzate le date dei primi open day. Per la stagione 2020/2021, la scuola calcio è riservata alle leve 2013/2014/2015.