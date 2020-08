Molini di Triora, giovane sta male mentre nuota nel laghetto. Interviene l’elisoccorso

Molini di Triora. Un ventenne, verso l’ora di pranzo, è stato colto da un malore mentre nuotava nel laghetto “delle noci”. Dopo essere stato trascinato a riva da alcuni presenti, sarebbe stato inizialmente sottoposto a massaggio cardiaco da uno di questi.

All’arrivo dei soccorritori – 118 e vigili del fuoco – per il giovane è stato disposto, dopo prime cure d’emergenza sul posto, l’intervento dell’elisoccorso, in questo caso quello del 118 di stanza ad Alessandria, visto che i velivoli liguri erano già impegnati in altre emergenze. Alla fine è stato condotto all’ospedale di Sanremo in codice rosso di massima gravità.