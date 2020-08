Mister Riolfo non si ferma, allenerà la Primavera del Napoli

Napoli. Mancherebbe solo l’ufficialità alla nomina di Giancarlo Riolfo come allenatore della Primavera del Napoli. La dirigenza partenopea, dopo che, nella pasta stagione, la formazione giovanile è stata retrocessa, sembra voglia dare una svolta con un mister che vive una crescita quasi continuativa da oramai anni.

Al suo attivo, “Rio”, ha tre promozioni in Serie D con Imperia, Pro Imperia (che ha preso per mano dalla Prima Categoria) ed Argentina, una salvezza quasi insperata con il Savona in Serie C e diverse panchine con provinciali blasonate come Sanremese, Vis Pesaro e Sassari Torres. In ultimo, nello scorso campionato di Serie C, ha allenato il Carpi, secondo nel girone e fuori ai play off.

A Napoli, Riolfo, rincontrerà Cristiano Giuntoli, suo ex compagno di squadra alla Sanremese nei primi anni del nuovo millennio, ora Direttore Generale del sodalizio azzurro partenopeo.