Minacce di Sindoni a giornalista di Riviera24.it, il Pd di Sanremo chiede l’intervento del sindaco Biancheri

Sanremo. «Il Pd di Sanremo, pur non volendo entrare nel merito di quanto raccontato dai giornali sull’episodio che ha visto protagonisti il vicesindaco Alessandro Sindoni e un giornalista perché al momento di quell’episodio abbiamo una sola versione, ritiene opportuno ribadire come sia importante la funzione svolta dai media e come sia doveroso e necessario che i rapporti di tutti i membri dell’amministrazione con gli organi di comunicazione debbano essere sempre improntati a un clima di reciproca collaborazione affinché la stampa sia sempre libera di fare il proprio importante lavoro di informazione e di denuncia.

In merito all’acceso confronto avvenuto in comune tra membri della giunta e il segretario comunale confidiamo che il Sindaco saprà individuare le soluzioni perché vengano ripristinate le condizioni per un clima di serena cooperazione all’interno dell’amministrazione nel reciproco rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze»