Minacce al collega Jacopo Gugliotta, la solidarietà della redazione

Sanremo. Esprimo nelle vesti di fiduciario sindacale a nome di tutta la redazione solidarietà e vicinanza al collega Jacopo Gugliotta bersaglio di minacce da parte del vicesindaco di Sanremo Alessandro Sindoni.

Gugliotta stava facendo solo il suo dovere: verificare (ulteriormente) una notizia della quale aveva già avuto conferma dando, quindi, al diretto interessato, il vicesindaco, la possibilità di esprimere contestualmente la propria versione.

Incomprensibile la reazione di Sindoni, ancora più grave perché proveniente da chi non solo per dovere politico ma anche per appartenenza all’Ordine professionale degli avvocati dovrebbe ben conoscere leggi e regole deontologiche e avere il massimo rispetto per la libertà di stampa. E non, invece, fare leva proprio sulla sua professione per aggredire verbalmente e minacciare un giornalista nell’adempimento del proprio dovere che è quello di informare correttamente i lettori.

Diego David, fiduciario della redazione