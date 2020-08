Sanremo. «Venuti a conoscenza delle minacce subite durante la sua attività di giornalista vogliamo esprimere la nostra personale e piena solidarietà al collega Jacopo Gugliotta ed alla redazione di Riviera24».

Tiziano Riverso e Claudio Porchia esprimono, a modo loro, con vignette e sagaci parole, la loro solidarietà al cronista di Riviera24.it per la vicenda delle minacce ricevute dal vicesindaco di Sanremo Alessandro Sindoni.

«La libertà di stampa nel nostro Paese è gravemente in pericolo. Ogni giorno si registrano minacce e tentativi di mettere il bavaglio a chi lavora nel mondo dell’informazione. Siamo sconcertati perché ad una notizia grave, un pugno sulla scrivania di un segretario comunale, ora se ne è aggiunta una ancora più grave, cioè le intimidazioni ad un giornalista, di cui abbiamo sempre apprezzato le doti professionali e la correttezza. Per questo motivo vogliamo esprimere a lui e alla redazione di Riviera24 la nostra vicinanza e sperare che gli episodi siano chiariti rapidamente in tutte le sedi opportune, sia politiche che giudiziarie.

Non proviamo simpatia per chi vuole mangiare le case dei giornalisti e pur senza nessuna nostalgia per la prima Repubblica, continuiamo a preferire i politici, che si danno all’ippica, piuttosto che al pugilato».

«In attesa di conoscere l’esito dei tormenti del primo cittadino, anche se la situazione non si presta al sorriso, alleghiamo alcune vignette», concludono Tiziano Riverso e Claudio Porchia .