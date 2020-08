Milano-Sanremo, tutto pronto per la 111esima edizione

Sanremo. Tutto pronto per la 111a Milano-Sanremo presented by Vittoria di domani. In questo anno particolare, un percorso inedito che però non cambia il fascino e la suspense tipica della Classicissima, che vedrà al via molti campioni del pedale a partire dal vincitore della passata edizione, Julian Alaphilippe.

Tra i nomi di spicco i vincitori delle passate edizioni Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016 e fresco vincitore della Milano-Torino presented by EOLO) e Alexander Kristoff (2014). Fernando Gaviria, Wout van Aert (vincitore della Strade Bianche EOLO sabato e terzo alla Milano-Torino presented by EOLO), Caleb Ewan (secondo alla Milano-Torino presented by EOLO), Peter Sagan, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Sam Bennett e Mathieu van der Poel completano la rosa dei favoriti della vigilia.

La Milano-Sanremo presented by Vittoria dopo 110 anni cambia percorso e incontra il mare solamente a Imperia dopo aver attraversato la Pianura Padana e gli Appennini più a occidente del consueto. Dopo la partenza da Milano si attraversa la Lomellina su strade pianeggianti, larghe e rettilinee. Dopo Alessandria la corsa attraversa il Monferrato per poi passare nelle Langhe e affrontare la prima lunga asperità di giornata, la salita di Niella Belbo. Le pendenze sono dolci, ma sono presenti, specie nella parte iniziale tratti ripidi e la salita è lunga quasi 20 km (media 3%). Dopo Ceva inizia la lunga e facile ascesa al Colle di Nava (3.9 km al 3% nel finale). Segue la veloce picchiata su Pieve di Teco seguita dal falsopiano a scendere fino a Imperia. Salita e discesa si svolgono su strade larghe. L’attraversamento di Langhe e Monferrato presenta tratti ristretti. A Imperia si rientra nel percorso classico per affrontare la Cipressa (affrontata per la prima volta nel 1982) da San Lorenzo al Mare e poco dopo il Poggio di Sanremo (affrontato per la prima volta nel 1961).

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di pendenza media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e quattro tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto tecnica su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornanti, di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sul rettilineo finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Al via 27 squadre di 6 corridori ciascuna, 19 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 6 wild card:

UCI WORLDTEAMS – 19

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

AVENTI DIRITTO – 2

TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)

CIRCUS – WANTY GOBERT (BEL)

WILD CARD – 6

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

ALPECIN – FENIX (BEL)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA)

VINI ZABÙ KTM (ITA)